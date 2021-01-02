Haberler Motor Sporları Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

'nde heyecan başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen , 3 Ocak Pazar günü başlayacak. Bu yıl 43. kez düzenlenen ralli, 'deki ilk etapla başlayacak ve aynı şehirdeki 12. etapla sona erecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:01
Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen , yarın başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 43. kez düzenlenen ralli, 'deki ilk etapla başlayacak ve aynı şehirdeki 12. etapla sona erecek.

Son olarak sürücüler klasmanında , motosiklet sınıfında 'li 'in kazandığı rallide katılımcılar, 5 bin kilometreye yakın yol katedecek.

Yarışlarda bugüne kadar 30 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

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