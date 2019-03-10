Sezonun ilk yarışı Dovizioso'nun
10 Mart 2019, Pazar
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Sezonun ilk yarışı Dovizioso'nun

Sezonun ilk yarışı Dovizioso'nun

019 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar 'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun açılış ayağı, Katar'ın 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan İtalyan , bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek birinci oldu.

Repsol Honda'dan İspanyol , Dovizioso'nun 0.023 saniye gerisinde ikinci, LCR Honda Castrol ekibinden Büyük Britanyalı ise liderin 0.320 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Moto 3'te KTM Ajo takımı adına piste çıkan milli motosikletçi , Katar'daki sezonun ilk yarışında 18. oldu.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin 'si, 31 Mart'ta koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 25 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 20

3. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16

4. Alex Rins (İspanya): 13

5. (İtalya): 11

  1. 10.03.2019
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