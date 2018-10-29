F1'de şampiyon Hamilton – Fotomaç – 29 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    F1'de şampiyon Hamilton

    F1'de şampiyon Hamilton

    2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. yarışı Meksika 'sinde 4. olan Mercedes takımından Büyük Britanyalı , son iki ayak öncesi şampiyonluğu garantiledi.

    Formula 1 sezonunun 19. mücadelesi, başkent Meksiko'nun 4,304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

    "Pole pozisyonu"ndaki -TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo, startta önce takım arkadaşı 'e, devamında da Mercedes'ten 'a geçildi.

    Bu noktadan sonra rahat bir yarış çıkaran Verstappen, bu sezon 2'nci kariyerinin 5. birinciliğine ulaştı.

    Verstappen'in 17.3 saniye gerisindeki Ferrari'den ikinci, liderden 49.9 saniye sonra finişe gelen bir diğer Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü oldu.

    Yarışı 4. sırada bitiren Mercedes'ten pilotlar klasmanı lideri , Vettel ile arasındaki puan farkı 64'e düşse de son iki ayak öncesi kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan etti.

    Sezonun 20. yarışı Brezilya 'si, 11 Kasım'da yapılacak.

    İLK 10

    Meksika 'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. (-TAG Heuer)

    2. (Ferrari)

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    4. (Mercedes)

    5. (Mercedes)

    6. Nico Hulkenberg (Renault)

    7. Charles Leclerc ( Sauber)

    8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

    9. Marcus Ericsson ( Sauber)

    10. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

    PİLOTLAR KLASMANI:

    1. (Büyük Britanya): 358 puan

    2. (Almanya): 294

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 236

    4. (Finlandiya): 227

    5. (Hollanda): 216

    TAKIMLAR KLASMANI:

    1. Mercedes: 585 puan

    2. Ferrari: 530

    3. : 362

    4. Renault: 114

    5. Haas: 84

    1. 29.10.2018 00:33
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F1'de şampiyon Hamilton haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN