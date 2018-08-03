Bu kapsamda, EKMOK öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından 150 motosikletli festivale katılmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'ndan feribotlarla Midilli Adası'na geçti.



Türkiye'nin batısındaki en uçtaki sınır kapısı olarak nitelendirilen Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünden uzun kuyruklar oluşturan kalabalık motosikletli grubu adına gazetecilere açıklamalarda bulunan EKMOK Yönetim Kurulu Üyesi Besim Eraslan, Midilli Adası'ndaki kardeş motosiklet kulübüyle ortaklaşa düzenledikleri festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.



5 yıldan bu yana Edremit ve çevre ilçelerinde düzenledikleri motosiklet festivalinin bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'nda gerçekleşeceğini kaydeden Eraslan, "Bu yıl festivalimize Edremit'teki kulüp üyelerimiz dışında, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Balıkesir gibi Türkiye'nin birçok kentinden motosiklet tutkunları katılıyor. Festival kapsamında Midilli Adası turu, geziler, konserler ve birçok eğlenceli etkinliklerin festival programı içerisinde yer alacak. Beraberimizde getireceğimiz çadırlarla kamplar kuracağız. Bol bol denize girip, eğleneceğiz. Tüm bunları yaparken de Ege'nin iki yakasındaki Türk-Yunan dostluğunun da pekiştirilmesine katkı vermeye çalışacağız."diye konuştu.

Midilli'deki festivale Bursa'nın Gemlik ilçesinden katılacağını kaydeden Okan Uludağ, "Bu festivale Yunanlı motosiklet tutkunu kardeşlerimizle beraber ortaklaşa düzenlendi. Biz de hem suyun iki yakasındaki dostlukları pekiştirmek hem de günlük hayata ait stresi üzerimizden atabilmek için bu etkinliğe katılıyoruz" dedi.



Yunanistan'ın Midilli Adası'na ilk kez gideceğini belirten İstanbullu motosikletçi Mübeccel Ünal da, "Bu yüzden çok heyecanlıyım. Tabiki motosiklet festivaline katılacağım için de ayrıca heyecanlıyım. İnşallah güzel bir festival olacaktır. Öyle de olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.