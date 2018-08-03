Motosiklet festivali için Midilli Adası’na geçtiler
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Motosiklet festivali için ’na geçtiler

    Motosiklet festivali için Midilli Adası’na geçtiler

    Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü () tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Motosiklet Festivali, ’ın ’nda gerçekleştiriliyor.

    Bu kapsamda, öncülüğünde 'nin dört bir yanından 150 motosikletli festivale katılmak için 'in Ayvalık ilçesindeki 'ndan feribotlarla 'na geçti.


    'nin batısındaki en uçtaki sınır kapısı olarak nitelendirilen Ayvalık önünden uzun kuyruklar oluşturan kalabalık motosikletli grubu adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Besim Eraslan, 'ndaki kardeş motosiklet kulübüyle ortaklaşa düzenledikleri festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.


    5 yıldan bu yana Edremit ve çevre ilçelerinde düzenledikleri motosiklet festivalinin bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde 'ın Midilli Adası'nda gerçekleşeceğini kaydeden Eraslan, "Bu yıl festivalimize Edremit'teki kulüp üyelerimiz dışında, , , , , , gibi Türkiye'nin birçok kentinden motosiklet tutkunları katılıyor. Festival kapsamında Midilli Adası turu, geziler, konserler ve birçok eğlenceli etkinliklerin festival programı içerisinde yer alacak. Beraberimizde getireceğimiz çadırlarla kamplar kuracağız. Bol bol denize girip, eğleneceğiz. Tüm bunları yaparken de Ege'nin iki yakasındaki Türk-Yunan dostluğunun da pekiştirilmesine katkı vermeye çalışacağız."diye konuştu.
    Midilli'deki festivale 'nın Gemlik ilçesinden katılacağını kaydeden Okan Uludağ, "Bu festivale Yunanlı motosiklet tutkunu kardeşlerimizle beraber ortaklaşa düzenlendi. Biz de hem suyun iki yakasındaki dostlukları pekiştirmek hem de günlük hayata ait stresi üzerimizden atabilmek için bu etkinliğe katılıyoruz" dedi.


    'ın Midilli Adası'na ilk kez gideceğini belirten İstanbullu motosikletçi Mübeccel Ünal da, "Bu yüzden çok heyecanlıyım. Tabiki motosiklet festivaline katılacağım için de ayrıca heyecanlıyım. İnşallah güzel bir festival olacaktır. Öyle de olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 3.8.2018 09:42
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