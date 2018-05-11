Kenan Sofuoğlu kariyerini noktalayacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    kariyerini noktalayacak

    Kenan Sofuoğlu kariyerini noktalayacak

    Milli motosikletçi , 'nın 'da düzenlenecek 5. etabında son kez piste çıkarak başarılarla dolu kariyerini noktalayacak.

    Milli motosikletçi , 'nın 'da düzenlenecek 5. etabında son kez piste çıkarak başarılarla dolu kariyerini noktalayacak.

    İtalya'nın Imola kentindeki 4 bin 936 metrelik Uluslararası Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzenlenecek organizasyonun sıralama turları yarın TSİ 15.25'te, yarış ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki yarışın ardından emekliye ayrılacak. 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 sezonlarını şampiyonlukla kapatan milli motosikletçi, geçen sezon ise dünya ikincisi olmuştu.

    Bu sezon şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle diğer etaplara katılamamıştı.

    SÜRÜCÜLER KLASMANI

    Sezonun ilk dört yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

    1. (Fransa) - 71 puan

    2. (İsviçre) 70

    3. Sandro Cortese (Almanya) - 64

    4. Jules Cluzel (Fransa) - 50

    5. Federico Caricasulo (İtalya) - 49

    22. Kenan Sofuoğlu - 3


    ?SÜRÜCÜLER KLASMANI

    1. Lucas Mahias (Fransa): 58 puan

    2. Sandro Cortese (Almanya): 54

    3. Randy Krummenacher (İsviçre): 50

    4. Federico Caricasulo (İtalya): 49

    5. Luke Stapleford (): 27

    20. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 3

    1. 11.5.2018 11:19
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