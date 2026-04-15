Ozan Hoffenheim'da kaldı

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzun süreli olarak uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kontratı bitecek 26 yaşındaki yıldız stoperle uzun süreli imza atıldığı kaydedildi.

Kabak, sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte büyümeye devam etmek için sportif bir perspektif görüyorum. Kulüp bana büyük bir güven aşıladı, uzun sakatlık sürecimde beni destekledi ve her zaman inandı" dedi. 2022'de Schalke'den gelen Ozan, Hoffenheim'da 84 maça çıktı ve 12 gol attı. Bu sezon ise 21 maçta 4 gol kaydetti.