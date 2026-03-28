Türk rüyası

A Milli Futbol Takımımız'ın Romanya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, dünya basınında geniş yer buldu. Arda Güler'in asistine dikkati çeken ABD merkezli The Athletic, "Arda Güler'in bu asisti, Dünya Kupası'nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi. Tarafsızların çoğu, Türkiye'nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, 'o anları' yaratabilecek oyunculara sahipler" diye yazdı.

ETKİLEYİCİ KOREOGRAFİ

"Arda Güler ile dünyanın sonuna kadar" başlığını atan İspanya'dan Marca gazetesi, "Arda Güler'in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul'da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002'de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi" değerlendirmesinde bulundu. "Arda Güler-Ferdi Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını sürdürüyor" başlığıyla haberi okurlarını duyuran İspanyol AS gazetesi, "Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na geri dönmek için ilk adımı attı" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İspanya'da Arda Güler'in performansı büyük beğeni topladı. Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldızımız, AS ve Marca'da ilgi çekti. Arda Güler'in asisti play-off maçlarında gecenin en güzel hareketi olarak gösterildi. Ayrıca Arda'nın Dünya Kupası'na gitmesi halinde yıldızını parlatacağı vurgulandı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Arda Güler, Romanya mücadelesinde istatistikleriyle alkışları topladı. 89 dakika sahada kalan 21 yaşındaki yıldız, şık asistinin yanında yüzde 93'lük pas isabetiyle dikkat çekti. Maç boyunca 2'si isabetli toplam 4 şut çeken Arda, 2 başarılı dripling ve 4 hücum başlatma ile ataklarımızı şekillendirdi.

FERDİ'DEN İLK RESMİ GOL

Romanya maçında tek golümüzü atan Ferdi Kadıoğlu, kariyeri açısından çok önemli bir 90 dakikayı geride bıraktı. Bir resmi maçta ilk milli takım golünü atan Ferdi, maç boyunca da etkili oldu. Başarılı yıldız, savunmada 5 ikili mücadele kazanma, 1 top uzaklaştırma, 1 hava topu kazanma ve 1 top kapma ile oynadı.