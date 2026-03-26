Dünya Kupası aşkına

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün saat 20.00'de İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak. Dünya Kupası'na son olarak 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldık. Dünya 3.'sü olurken, tarihimizin en iyi derecesini elde ettik. Şimdi, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya-Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz.

İŞTE TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Barış, Kenan, Arda

Romanya: Radu, Ratiu, Burca, Ghita, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Man, Birligea, Hagi

MERİH-ZEKİ BELİRSİZ

Milli Takımımız'da ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsiz. Montella, Merih'in yokluğunda Abdülkerim-Samet ikilisini düşünüyor. Ancak formda Ozan da İtalyan teknik adamın kararını zorlaştırıyor. Forvette ise Kerem, en uçta olursa Barış Alper sağ, Kenan solda görev alacak. 10 numara Arda, orta sahada ise Hakan ve Orkun yer alacak. Barış, forvette oynarsa Arda kanata çekilecek, orta sahada Hakan, Orkun ve İsmail üçlüsü görev alacak.

ROMANYA'YLA 27. RANDEVU

Romanya'yla 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere 26 maç yaparken, 14'ünü Romanya, 5'ini biz kazandık, 7 karşılaşma da berabere bitti. 24 gole karşılık, 49 gol yedik. 103 yıllık Milli Takım tarihimizdeki ilk rakibimiz de olan Romanya, aynı zamanda bugüne kadar en çok maç yaptığımız takım.

24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORUZ

Teknik Direktörümüz Montella ve milli yıldızımız Arda Güler, tarihi Romanya maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Montella, "Sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir maç. Yıllar oldu. Bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini de iyi bilen bir takım sahada olacak. Tek maç olduğu için böyle maçlar final tadında geçiyor. Zor anlar yaşadığımızda her zaman gösterdiğimiz o birlikteliği sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Aklımızda bir mağlubiyet yok. Hedefimiz belli" diye umut dağıttı.

BİZİM ÇOCUKLAR'IN YÜZÜ GÜLÜYOR

A Milli Takımımız, Romanya maçı hazırlıklarını tamamladı. Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, Bizim Çocuklar'ın moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. İdmanda, Zeki Çelik bireysel çalışma yaparken, Merih Demiral'ın tedavisine devam edildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da idmanı takip etti.

SLOVAKYA-KOSOVA 22.45'TE

A Milli Takımımız'ın Romanya maçı dışında play-off yarı finalinde bugün 7 karşılaşma daha oynanacak. Program şöyle: 22.45 Slovakya-Kosova, İtalya-Kuzey İrlanda, Galler- Bosna Hersek, Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk, Danimarka- Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti.

LUCESCU: ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Romanya hocası Lucescu ve futbolcu Draguşin, basın toplantısı düzenledi. Lucescu, "Çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" derken Draguşin, "Kulüp takımıyla da burada oynadım. Türk seyircisi çok baskı yapıyor ama biz alışığız" dedi.

"ÇOK YETENEKLİ BİR MİLLİ TAKIM"

Rumen futbolu ve G.Saray'ın efsanesi Hagi, tarihi maçı izlemek için geldiği İstanbul'da açıklamalarda bulundu. Hagi, "Çok iyi, çok yetenekli bir takımla karşı karşıyayız, ama biz de onlar kadar yetenekliyiz. Bence iyi savunma yaparsak şansımız var" diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ OYUNCULAR VAR"

G.Saray'la UEFA ve Süper Kupa kazanan Rumen futbolunun efsanelerinden Popescu, bizi favori gösterdi. Popescu, "Türkiye, her an fark oluşturabilecek olağanüstü oyunculara sahip. Sadece Romanya için değil, her savunma için bir tehdit" yorumunu yaptı.