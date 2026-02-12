Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, gözler kura çekimine çevrildi. A Ligi'ne yükselerek önemli bir eşik atlayan Türkiye A Milli Takımı, bu sezon devler sahnesinde mücadele edecek ve kuraya 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların olası rakipleri netleşirken, futbolseverler "Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplam 54 ülkenin yer alacağı organizasyonda kura heyecanı ve öne çıkan detayları haberimizde bulabilirsiniz...