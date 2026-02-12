CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. A Ligi'ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan kırmızı-beyazlılar, 4. torbada yer alacak. Türkiye A Milli Takımı'nın muhtemel rakipleri belli olurken, "Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 54 takımın yer alacağı Uluslar Ligi kura çekimi hakkında öne çıkan detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 11:50
Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, gözler kura çekimine çevrildi. A Ligi'ne yükselerek önemli bir eşik atlayan Türkiye A Milli Takımı, bu sezon devler sahnesinde mücadele edecek ve kuraya 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların olası rakipleri netleşirken, futbolseverler "Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplam 54 ülkenin yer alacağı organizasyonda kura heyecanı ve öne çıkan detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi kura çekimi uefa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK

Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir performansa imza atarak A Ligi'ne yükselen Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların da bulunduğu A Ligi'nde torbalar ise belli oldu.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Ligi'nde 4. torbada yer alacak Türkiye A Milli Takımı'nın muhtemel rakipleri şunlar:

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Uluslar Ligi 1. ve 2. maçları 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. 2026-2027 sezonu Uluslar Ligi maç takvimi ise şöyle:

Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması!
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan "İslam Koridoru" mesajı: Stratejik bağlantının değer kazandığı süreçteyiz | "Önemli kararlar aldık"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 6 futbolcu için karar sezon sonu!
İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 11:13
Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! 10:38
İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... 09:58
Sidiki Cherif için flaş karar! Sidiki Cherif için flaş karar! 09:25
Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! 09:06
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 00:48
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 00:48
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 00:48
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum! 00:48
G.Saray'ı üzen haber! Salah... G.Saray'ı üzen haber! Salah... 00:48
Fred için gündem olan itiraf! Transferi... Fred için gündem olan itiraf! Transferi... 00:48