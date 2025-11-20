A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki rakipleri belli oluyor! CANLI İZLE

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası yolunda Play-Off Turu'ndaki rakipleri belli oluyor. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen bu kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 15:44
2026 FIFA Dünya Kupası'na gitme hayalini sürdüren A Milli Takım, gözünü şimdi play-off yolculuğuna çevirmiş durumda. Elemelerde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu E Grubu'nda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle güçlü bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella yönetiminde uzun yıllardır süren Dünya Kupası özlemini bitirmeyi hedefliyor. Artık tüm dikkatler, play-off turunda karşılaşılacak rakibin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Bu kura çekimini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Play-Off A Yolu:

🔸 İtalya-Kuzey İrlanda

🔸 Galler-Bosna Hersek

B Yolu:

🔸 Ukrayna-İsveç

🔸 Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

🔸 TÜRKİYE-ROMANYA

🔸 Slovakya-Kosova

D Yolu:

🔸 Danimarka-Kuzey Makedonya

🔸 Çekya-İrlanda

4 TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu birinci sırada tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katıldı. Grup aşamasını ikinci sırada bitiren 12 takım ile Uluslar Ligi'nden dahil olan 4 takım ise son 4 bileti almak için kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası play-off karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

1. TORBA: Türkiye , İtalya, Ukrayna, Danimarka

2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelecek takımlar, yarı final ve final formatında kozlarını paylaşacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

İdefix
