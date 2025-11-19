Spor yazarları İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi

İkinci yarıya çok daha iyi başladık… Barış'ın bir rövaşatası var ki gol olsa yarın tüm Avrupa'da manşetleri süslerdi. Sonra bir de bazuka gönderdi Barış. İlk yarıda Altay bizi ayakta tutarken bu kez Simon rakibi maçta tuttu. Salih Özcan'ın golüyle biz havalara uçarken İspanya neye uğradığını şaşırmış bir halde skor kovalamaya başladı. Kazansak da grubumuzdaki durum değişmezdi ama çok acayip bir hava yapar, Play-off öncesi özgüven depolamış olurduk. İspanya'yı ve onlarla birlikte bundan sonraki rakiplerimizi fena korkuttuk. Korkmak ne kelime, ödleri patladı vesselam. Şimdilik bu da yeter.