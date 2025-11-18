CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası elemeleri | İspanya Türkiye maçı CANLI İZLE

Dünya Kupası elemeleri | İspanya Türkiye maçı CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Son grup maçında Sevilla'ya konuk olan A Milli Takım, Bulgaristan maçında play-off turunu garantileyerek sahaya çıktı. Konya'da oynanan karşılaşmada 6-0 kaybederek ağır bir yara alan ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde 5'te 5 yapan İspanya'ya ilk yenilgini yaşatmanın yollarını arıyor. İspanya-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Kupası elemeleri | İspanya Türkiye maçı CANLI İZLE

İspanya-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftası, A Milli Takımımız açısından büyük heyecana sahne oluyor. Türkiye, grubun son maçında İspanya deplasmanına çıkarken gözler hem mücadelenin sonucunda hem de millilerin ortaya koyacağı performansta. Bulgaristan karşısında aldığı sonuçla play-off biletini cebine koyan ay-yıldızlılar, Sevilla'da zorlu bir sınav veriyor. Konya'da oynanan ilk karşılaşmada İspanya'ya 6-0 kaybederek ağır bir yenilgi yaşayan milliler, Vincenzo Montella yönetiminde, grupta oynadığı tüm maçları kazanan İspanya'nın namağlup serisine son vermenin hesaplarını yapıyor.

İSPANYA-TÜRKİYE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İspanya-Türkiye maçı

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında oynanan İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başladı.

İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino, Olmo, Oyarzabal

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül

D&R - KİTAP
Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni maskotu Leo! G.Saray'ın yeni maskotu Leo! 22:15
Montella'dan kadro tercihi açıklaması! Montella'dan kadro tercihi açıklaması! 21:59
G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! 21:47
Toprak'tan MotoGP'de ilk test! Toprak'tan MotoGP'de ilk test! 21:03
Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama 20:57
Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! 20:56
Daha Eski
Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! 20:48
Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! Hatayspor 2 yıl sonra evine dönüyor! 20:28
Yunus Akgün çalışmalara başladı Yunus Akgün çalışmalara başladı 20:10
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 19:56
Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası Mersin'de 12 futbolcuya 'bahis’ cezası 19:35
Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! Bahis operasyonunda 4 hakeme gözaltı! 19:31