CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'mız Bulgaristan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı'mız Bulgaristan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı'mız Bulgaristan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Montella, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Oyunculardan Emirhan Topçu, ağrıları nedeniyle idmanda yer almadı.

A Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlı takım, saat 15.45'te kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek. Milliler, saat 18.00'de maçın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yapacak. Saat 18.15'te ise teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan İsmail Yüksek, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 13:58
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 13:09
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! Anadolu Efes - Bayern Münih maçı yayın bilgileri! 12:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 11:56
Finlandiya-Malta maçı ne zaman? Finlandiya-Malta maçı ne zaman? 11:41
Adalı'dan Rafa Siva'ya 15 milyon Euro'luk ret Adalı'dan Rafa Siva'ya 15 milyon Euro'luk ret 11:23
Daha Eski
Beşiktaş basın toplantısı ne zaman? Beşiktaş basın toplantısı ne zaman? 11:08
Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 10:48
G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! 10:14
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! 09:58
Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! 09:38
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! 09:37