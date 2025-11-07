A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri genel satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.
Biletlerin www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabileceği aktarıldı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey kale arkası: 900 lira
Güney kale arkası: 900 lira