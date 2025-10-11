CANLI SKOR ANA SAYFA
Vincenzo Montella: Önemini biliyoruz!

Vincenzo Montella: Önemini biliyoruz!

A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 21:31
Vincenzo Montella: Önemini biliyoruz!

A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Çok önemli bir maç. Hazır olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.

Herkes son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Gönlümüz çok rahat bu değişikleri yaptığımız zaman Eren'in performans yükselişi var. Çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Ferdi devamlı oynamaya başladı. Zeki de o şekilde ve iyi performanslar gösterdi. Mert son zamanlarda daha az oynadı belki ama bu bizi hiçbir şekilde endişelendirmiyor.

Kim girerse girsin, kim başlarsa başlarsın gönlümüz çok rahat bir şekilde yapıyoruz kadrolarımızı. 4 tane kanat oyuncumuz var. Oğuz konusunda da kim oynarsa oynasın şüphemiz yok iyi performans vereceğinden.

