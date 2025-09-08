Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın en çok konuşulan anlarından biri Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan gerginlik oldu.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Barcelona'nın parlayan ismi Lamine Yamal arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Arda, hızlı bir serbest vuruş kullanmak isterken Yamal topun önüne geçti ve oyunu engelledi. Bunun üzerine milli futbolcumuz rakibini itti, genç yıldız ise karşılık vererek pozisyonu gülerek geçiştirdi.