Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

Arda GülerLamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanan Türkiyeİspanya karşılaşmasında, milli yıldızımız Arda Güler ile İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal arasında yaşanan tartışma İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 10:46
Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın en çok konuşulan anlarından biri Arda Güler ile Lamine Yamal arasında yaşanan gerginlik oldu.

Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Barcelona'nın parlayan ismi Lamine Yamal arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Arda, hızlı bir serbest vuruş kullanmak isterken Yamal topun önüne geçti ve oyunu engelledi. Bunun üzerine milli futbolcumuz rakibini itti, genç yıldız ise karşılık vererek pozisyonu gülerek geçiştirdi.

Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

Bu gerilim, El Clasico rekabetinin milli takımlar sahasına da yansıdığı yorumlarına neden olurken İspanyol basını geniş yer ayırdığı olay için dikkat çeken başlıklar attı:

AS: "Kıvılcımlar çaktı! Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gergin an, itiş kakışla sona erdi."

AS: "Kıvılcımlar çaktı! Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gergin an, itiş kakışla sona erdi."

Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

Marca: "Lamine ile Güler arasında kıvılcımlar uçuştu! Real Madrid ve Barcelona yıldızları, milli takımlar formasıyla da karşı karşıya geldi."

Arda Güler – Lamine Yamal gerginliği İspanyol basınında! İşte atılan manşetler

El Desmarque: "İspanya'nın altıncı golünün ardından tartışma patlak verdi. Yamal, serbest vuruşu engelledi, Arda ise buna sert tepki gösterdi. Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir andı."

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!
