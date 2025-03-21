Tarih yazdık

Uluslar Ligi'nde grup aşamasında son maçta Karadağ'a boyun eğerek işi Play- Off'a bırakan A Milli Takım, dün konuk ettiği Macaristan'a acımadı. Rakibini sahadan 3-1 gibi önemli skorla eli boş gönderen Ay-Yıldızlı oyuncularımız, Pazar günü oynanacak olan rövanş öncesinde avantaj sağladı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan milliler, henüz 9'da aradığı golü buldu. Abdülkerim'in uzun pasında Oğuz Aydın, Orkun'u gördü. Orkun da cezalı alanı dışından sert bir vuruşla topu köşeye gönderdi.

5 MAÇ SONRA KAZANDIK

Ardından oyuna ağırlığını koyan Macaristan, 25'te Schafer ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda 4 dakikada işi bitirdik. 69'da yine Oğuz'un pasında bu kez Kerem Aktürkoğlu fileleri buldu. 73'te ise Kerem harika bir göğüs pasıyla İrfan Can'ı gördü. İrfan da gelişine çok sert bir vuruşla kaleciyi avladı. Rakibini 18 yıl ve 5 maç sonra ilk kez yenen milliler, Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Pazar günü Macaristan'da oynanacak olan rövanşta 1 farklı mağlubiyet bile bize yetecek.

ORKUN KÖKÇÜ PERDEYİ AÇTI

Macaristan karşısında önemli bir galibiyete imzasını atan millilerde Orkun Kökçü de önemli bir performansa imzasını attı. 2025 yılında A Milli Takım'ın ilk golünü kaydeden başarılı futbolcu, dünkü karşılaşmada perdeyi açan isim oldu. Mücadelenin 9. dakikasında Abdülkerim'in harika uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza alanı dışında Orkun'u gördü. Orkun da topu düzeltip köşeye harika bir vuruş yaparak takımımızı mücadelenin başında 1-0 öne geçirmeyi başardı. Ancak 41'de sarı kart gören milli futbolcu cezalı duruma düştü ve pazar günü Macaristan'da oynanacak olan rövanşta forma giyemeyecek. Karşılaşma sonunda konuşan Orkun, ilk kez iç sahada gol attığı için mutlu olduğunu söylerken, Macaristan'ı eleyeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

MONTELLA: İŞİMİZ BİTMEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, henüz işlerinin bitmediğini söyledi. Oyuna iyi başladıklarını belirten Montella, "İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var" dedi.

910 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

Türkiye-Macaristan maçına ev sahipliği yapan RAMS Park'ta tribünlerde güzel görüntüler oluştu. 910 gün sonra bir milli maça ev sahipliği yapan İstanbul'da taraftarlar Milli Takımı yalnız bırakmadı. Ayrıca tribünlerde "Milli takım, kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür", "Bir destandır Çanakkale" ve "Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları açıldı.

YUNUS VE MERT'E ENGEL

Aday kadroya dahil edilen ve burada bireysel çalışmalarını sürdüren Yunus Akgün, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Yunus'un yerine Macaristan karşısında Oğuz Aydın sahaya ilk 11'de çıkarken kaleci Mert Günok da sakatlığı yüzünden kadroya dahil edilmedi.

GOL ATAN SCHAFER CEZALI

Macaristan'da 25. dakikada golü atan Andras Schafer, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Schafer Pazar günü Macaristan'da oynanacak olan rövanş maçında Millilerimize karşı forma giyemeyecek. Ayrıca yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son idmanda takım arkadaşlarından ayrı çalışan G.Saray forması giyen Roland Sallai de dünkü maçta kadroya giremedi. Ayrıca kart gören Nagy de rövanşta forma giyemecek.

İKİ GENÇ SİFTAH YAPTI

A Milli Takım'da dün yeni isimler de formayla tanışma fırsatı buldu. Porto forması giyen Deniz Gül ve Frankfurt'ta ter döken Can Uzun milli forma ile tanıştı. Deniz ikinci yarıya Barış Alper yerine şans bularak çıkarken, Can Uzun ise 85'te Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez milli heyecanı yaşadılar. Oğuz Aydın ise ilk resmi maçına çıkıp 2 asist kaydetti.

KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynanan UEFA Uluslarlar Ligi grup aşamasındaki Karadağ maçına göre takımda 6 değişiklik yaptı. Mert, Merih, Emirhan, Okay, Yunus Akgün ve Arda'nın yerine dün sahada Uğurcan, Samet Akaydin, Abdülkerim, Oğuz Aydın, Hakan ve Barış Alper Yılmaz yer aldı. Mert ve Yunus sakatlığı nedeniyle, Arda ile Merih ise cezaları yüzünden kendilerine yer bulamadı.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Macaristan maçında Kaan Ayhan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 22. dakikasında kritik bir müdahalede bulunarak gole engel olan Kaan bu pozisyonda sakatlık yaşadı. Tedavinin ardından kendisini zorlayan milli yıldız, 5 dakika daha sahada kalabildi ve 27'de yerini Mert Müldür'e bıraktı.