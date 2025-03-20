Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler'e çağrı! Inter'e transferi...

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında aldığı galibiyetin ardından Hakan Çalhanoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaptan Çalhanoğlu'nun Arda Güler ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte o açıklama...

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

"Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Biz de onlara galibiyet hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat dinlenmek için az bir süre. Önemli bir galibiyet aldık."

"INTER'E GELSİN İSTERİM"

"Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum."

"İLERLEYEN ZAMANLARDA ÇOK YARDIMCI OLACAK"

"Her geleni kucaklamaya çalışıyoruz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Deniz'i tebrik ediyorum, ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş maç sergiledi, parantez açmak gerekiyor. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI AMA..."

"Hedefimiz Dünya Kupası ama daha oraya odaklanmadık. Şu andaki maçlar bizim için daha önemli. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktıktan sonra Dünya Kupası'na odaklanacağız. Şimdiki hedefimiz A Ligi'ne çıkmak."

"SONUÇTA BİZ DE İNSANIZ"

"Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü görüntüler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta bizde insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz"