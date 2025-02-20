Benfica'nın kahramanları

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Monaco ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Kırmızı- beyazlıların son 16 turuna kalmasını garantileyen gollerini kaydeden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basınında turu getiren golü atan Orkun "Benfica'nın kahramanı" olarak anıldı. "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna milli futbolcu, "Herkes felebilir, fark etmez" cevabını verdi.