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Haberler A Milli Futbol Takımı Benfica'nın kahramanları

Benfica'nın kahramanları

Portekiz ekibi Benfica’nın son 16 turuna kalmasını garantileyen golleri kaydeden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan ülke basını övgüyle bahsetti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Benfica'nın kahramanları

Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Monaco ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Kırmızı- beyazlıların son 16 turuna kalmasını garantileyen gollerini kaydeden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ülke basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basınında turu getiren golü atan Orkun "Benfica'nın kahramanı" olarak anıldı. "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna milli futbolcu, "Herkes felebilir, fark etmez" cevabını verdi.

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