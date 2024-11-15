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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI İZLE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI İZLE

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Yunus Akgün, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:48
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI İZLE

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubunda A Milli Futbol Takım'ımız, gruptaki ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galler Milli Takımı'nı Kayseri'de ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Yunus Akgün, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İŞTE VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"HEDEFİMİZ A LİGİ'NE ÇIKMAK"

"Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız."

YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI İSE ŞU ŞEKİLDE

"KEREM'İN TRANSFERİ SONRASI GELEN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİM"

"İki kamp önce gelememiştim, hocamla bunu konuştuk. O süreçte daha çok süre alan oyuncuları tercih etmişti hocamız, ben süre almıyordum. Böyle olunca ben de daha çok hırslandım. Kerem kardeşimin transferi sonrası gelen fırsatı iyi değerlendirdim ve benim için önemli bir süreç başladı. Cumartesi günü önemli bir maçımız var, gruptan çıkmak istiyoruz."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

"Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz."

"BU KADAR ETKİLİ OYNAMAYI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

"Kerem gittikten sonra Okan hocamız beni sol kanatta kullanmak istediğini söyledi. Açıkçası ben de bu kadar etkili oynayacağımı beklemiyordum, alışkın değildim. Bana nerede görev verilirse verilsin elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

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