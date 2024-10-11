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Haberler A Milli Futbol Takımı

Türkiye - Karadağ maçı CANLI İZLE (UEFA ULUSLAR LİGİ)

A Milli Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan mücadeleden Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Türkiye - Karadağ maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 21:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 21:44
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Türkiye - Karadağ maçı CANLI İZLE (UEFA ULUSLAR LİGİ)

A Milli Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Samsun'da oynanan maçtan Bizim Çocuklar mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri kritik maçta hata yapmayarak grubunda liderliği sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI İLK 11'LERİ:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Camaj, Jovetic, Krstovic, Kuc, Sipcic, Jovovic, Bakic, Marusic

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele TV8'de canlı yayınlanıyor.

👉TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE👈

5. RANDEVU

Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de oynadığı İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda'ya 2-0, Galler'e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor.

Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

İki ülke son olarak 16 Kasım 2021 tarihinde Karadağ'da oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup müsabakasında karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SAMSUN'DA 3. MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar Samsun'da 2 kez sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, burada oynanan iki maçı da kazandı. Milli takım bu süreçte 1 Mayıs 1996'da Ukrayna'yı 3-2 ve 19 Haziran 2023'te de Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Almanya'nın

Stuttgart ekibinde oynayan Atakan Karazor, ilk kez aday kadrosuna çağrılırken, Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

Millilerde ayrıca kadroya çağrılan İsmail Yüksek ve Mert Günok ise sakatlıklardan dolayı çıkarıldı. Mert'in yerine de Eyüpspor'dan Berke Özer alındı.

Türkiye - Karadağ mücadelesini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetiyor. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti.

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