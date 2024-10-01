  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

Milli Takım'a bir yıldız daha! Deniz Gül kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

TFF yönetimi, Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasının ardından Deniz Gül'ün peşine düştü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli Takım'a bir yıldız daha! Deniz Gül kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

TFF yönetimi, Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasının ardından Deniz Gül'ün peşine düştü.

Sabah'ta yer alan habere göre; İsveç doğumlu 20 yaşındaki santrfor, Porto forması giyiyor. Oyuncu için çalışmalar sürüyor.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında görev aldı.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Profesyonel Futbol kariyerine Djursholm U17 takımında başlayan oyuncu Hammarby U19 takımına Transfer olurken 22-23 sezonunda Hammarby'nin A Takımına yükselme başarısı gösterdi.

2024-2025 sezonunda Hammarby'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan genç yetenek Portekiz devi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Gül, forvet bölgesinin yanı sıra orta sahanın sağ bölümünde sol kanat ve on numara olarak forma giyebiliyor.

Beşiktaş çok istemişti ocakta G.Saray'a geliyor!
Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi
DİĞER
Çılgın Bediş'in Mükü'sü, Baskül Ailesi'nin Filiz'i... Çiçek Dilligil'in meğer anne-babası Yeşilçam'ın usta isimleriymiş!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Başka Türkiye yok" çıkışı! | BM'ye "İsrail" tepkisi | CHP ve medyasına "Sinan Ateş" resti
Geldiği gibi gidiyor! Devre arasında kiralancak
Mourinho'dan flaş İrfan Can kararı! İşte F.Bahçe'nin Twente maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? 11:16
Liverpool - Bologna maçı ne zaman? Liverpool - Bologna maçı ne zaman? 11:10
Lille - Real Madrid maçı ne zaman? Lille - Real Madrid maçı ne zaman? 11:06
Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! 11:05
Iniesta futbolu bırakıyor Iniesta futbolu bırakıyor 11:03
Burak Yılmaz'dan kötü karne! Burak Yılmaz'dan kötü karne! 11:02
Daha Eski
Leipzig - Juventus maçı ne zaman? Leipzig - Juventus maçı ne zaman? 11:01
D. Zagreb - Monaco maçı ne zaman? D. Zagreb - Monaco maçı ne zaman? 10:43
Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman? Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:38
Beşiktaş çok istemişti ocakta G.Saray'a geliyor! Beşiktaş çok istemişti ocakta G.Saray'a geliyor! 10:35
Göztepe’de değişim vakti Göztepe’de değişim vakti 10:32
TFF yönetimi Deniz Gül'ün peşinde! TFF yönetimi Deniz Gül'ün peşinde! 10:30