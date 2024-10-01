Milli Takım'a bir yıldız daha! Deniz Gül kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

TFF yönetimi, Stuttgart'ta forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasının ardından Deniz Gül'ün peşine düştü.

Sabah'ta yer alan habere göre; İsveç doğumlu 20 yaşındaki santrfor, Porto forması giyiyor. Oyuncu için çalışmalar sürüyor.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında görev aldı.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Profesyonel Futbol kariyerine Djursholm U17 takımında başlayan oyuncu Hammarby U19 takımına Transfer olurken 22-23 sezonunda Hammarby'nin A Takımına yükselme başarısı gösterdi.

2024-2025 sezonunda Hammarby'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan genç yetenek Portekiz devi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Gül, forvet bölgesinin yanı sıra orta sahanın sağ bölümünde sol kanat ve on numara olarak forma giyebiliyor.