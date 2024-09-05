Hedef çifte zafer

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Bu mücadele, iki takım arasındaki 10. karşılaşma olacak. Milliler, bugüne kadar 9 resmi maçta Galler'e karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 1978 yılında, Galler'in Wrexham şehrinde oynandı. Maçı Galler 1-0 kazandı. Maçın tek golü 70. dakikada Deacy'den geldi. Türkiye ve Galler, son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında karşı karşıya geldi. Cardiff'teki mücadele 1-1 sona erdi.

SON ANTRENMAN BUGÜN

A Milli Futbol Takımımız Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı müsabaka öncesindeki medya programı belli oldu. Milliler, son antrenmanını bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 20.00'de Cardiff City Stadyumu'nda düzenlenecek. Toplantı öncesinde, Ay- Yıldızlılar stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak. Öte yandan, Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ile bir milli oyuncusu saat 16.00'da basının karşısına geçecek.

MİLLİLERDE SEMİH KILIÇSOY ŞOKU

Türkiye Futbol Federasyonu, sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle nedeniyle Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı" ifadelerine yer verildi. Semih Kılıçsoy, 3 kez Milli olmuştu.

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A Milli Futbol Takımı, Galler ile 10. kez karşılaşacak. Millilerimiz, daha önce Galler ile oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

SON 2 MAÇTA YENİLGİ YOK

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de İstanbul'da oynandı. Türkiye, Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadeleyi 6-4 kazandı. Bu maç, iki takım arasındaki en gollü maç olarak tarihe geçti. Türkiye, Galler ile oynadığı son iki karşılaşmada yenilmedi. 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda yapılan iki maçta, Türkiye bir galibiyet ve bir beraberlik aldı.

İZLANDA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

A Millilerin, İzlanda ile Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı müsabakanın bilet satışı başladı. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından, tüm takımların logolu Passolig kartlarıyla satın alınabilecek.

İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile A Milli Takım oyuncularıyla önceki gün yemekte sohbet etti. Hacıosmanoğlu, "İnanmak başarmanın yarısıdır. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım" dedi.