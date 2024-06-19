Spor yazarları Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi! "Altın çocuk"

Sebebi şu; Montella bu işe iyi başladı ama hâlâ iyi götüremiyor. Takımımızın bir oyun disiplini yok. Rakip bizden daha güçsüz ve bizden düşük kalite oyunculara sahip. Buna rağmen belli disiplinli oynuyorlar ve zaman zaman da başarılı oluyorlar. Ama bizim şahsi oyuncu kapasitemizin kalitesi bu maçı 3-1 kazanmamızı sağladı. Bakınız, attığımız goller bireysel. Öyle çok iyi hazırlanıp attığımız gol de yok, pozisyon da. Topla fazla oynadık ama bu kazanmaya yetmiyor niye? Rakibin üzerine çabuk gidemiyoruz ama rakip topu kazanınca çabuk geliyor.