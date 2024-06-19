Spor yazarları Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi! "Altın çocuk"
Son dakika EURO 2024 haberleri: A Milli Takım, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılarak ilk maçlar sonunda liderliğe yerleşen takım oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Türkiye - Gürcistan maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)
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Orijinal forvet olan Cenk Tosun ile başlamak daha doğruydu. İyi bir sezon geçirmedi ama koşu mesafesi fazla değildi. Rakip savunmayı önde kurduğu için Cenk daha başarılı olurdu. Barış Alper açık oyunda iş yapar. Set hücumunda iş yapamaz.
İkinci yarıda Montella doğruyu buldu. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da kazanmasını bildik. Arda Güler maçın kırılma anında şapkadan tavşan çıkardı ve attığı muhteşem golle galibiyetin kapısını açtı. 3-1 kazandık, moral elde ettik. Tribündeki gurbetçilerin mutluluğu muhteşemdi. Bu galibiyet Türk halkına çok yakıştı. Montella'nın Portekiz ve Çekya maçlarına daha iyi çalışması ve gerekli önlemleri alması gerek. Galibiyet bizi yanıltmasın, ayaklarımız yere sağlam basmalı. Gürcistan 24 takım arasından en kötü takım.
ERMAN TOROĞLU – KALİTE FARKI
Maçı 3-1 kazandık. Seyretmeyenler şunu söyleyebilir; Türkiye rakibini, çok iyi oynayarak yenmiş. Ama işte oynanan maçın görüntüsü öyle değil! İlk maçlar turnuvaya tutunma k ve alışmak için önemlidir. Bizim takım, Gürcistan'a göre çok daha kaliteli bir. Onlara göre üst düzey oyuncularımız var. Peki 90 dakika maç neden kafa kafaya gitti? Neden öldük öldük dirildik?
Sebebi şu; Montella bu işe iyi başladı ama hâlâ iyi götüremiyor. Takımımızın bir oyun disiplini yok. Rakip bizden daha güçsüz ve bizden düşük kalite oyunculara sahip. Buna rağmen belli disiplinli oynuyorlar ve zaman zaman da başarılı oluyorlar. Ama bizim şahsi oyuncu kapasitemizin kalitesi bu maçı 3-1 kazanmamızı sağladı. Bakınız, attığımız goller bireysel. Öyle çok iyi hazırlanıp attığımız gol de yok, pozisyon da. Topla fazla oynadık ama bu kazanmaya yetmiyor niye? Rakibin üzerine çabuk gidemiyoruz ama rakip topu kazanınca çabuk geliyor.
Düşünün Barış Alper, Türk Milli Takımı'nın santrforu. Demek ki Milli Takım'da santrfor oynayacak bir adam yok. Hava hakimiyetimiz defanstan gelecek Abdülkerim'e bağlı. Bazı şeyleri göremiyoruz... Rakip kaleci topu önüne atarak sonra eğilerek alıyor. Bizim hücumcularımız topa vurduktan sonra kaleciyi rahatsız etse, pozisyon bulurduk ama çözemediler!
Rakip kontratağa çabuk çıktı ve bayağı da tehlikeli oldular. Şanslıydık. Ağır oynadık, rakibin kapanmasına izin verdik. Bakınız şimdi daha önemli bir noktaya geliyorum. Maçı Arjantinli bir hakem yönetti. Altını çizerek söylüyorum. Türk hakemlerini geçin, Avrupalılar da bu tarz yönetemez. Neden? Güney Amerika'da özellikle Arjantin'de maçlar çatır çatır oynanır. Hakemi çok beğendim. Turnuvadaki en iyi hakem.
ZEKİ UZUNDURUKAN – YÜREK SAVAŞÇILARI
A Mıllı Takımımız için grupta kağıt üzerinde en kolay maç gibi görünen Gürcistan karşılaşmasının tam tersine çok zor geçeceğini her fırsatta dile getirdik. Evet maça çok iyi başladık. Topu hızlı çevirdik, hızlı paslaştık, ayağa oynadık. Kaan Ayhan'ın direkten dönen bazukası, golümüzün de habercisi oldu. Gürcistan takımı üzerinde kurduğumuz büyük baskı golümüzü getirdi. Mert Müldür, EURO 2024'te şu ana kadar oynanan karşılaşmalar içindeki en güzel golü attı. Gerçekten muazzam bir goldü. Kenan ile bulduğumuz ikinci gol, ofsayta takıldı. Sonrasında Gürcistan çok adamla ileri çıkmaya başladı.
Napoli'yi şampiyon yapan Kvaratskhelia, sol kanattan adeta bir hızlı tren gibi kalemize yüklendi. Gürcüler, orta sahamızı hiçbir engel ile karşılaşmadan çok çabuk geçmeye başladı. Orta sahada oyundan düştü. Gürcistan'ın üst üste atakları, skorun 1-1'e gelmesine neden oldu. Mikautadze skora dengeyi getirdi. Yediğimiz bu golde kalecimiz Mert Günok'un da hatası vardı. Kapattığı köşeden golü yedi. Gürcistan golü bulduktan sonra Mikautadze ile net bir pozisyonu kaçırdı. Mikautadze, geçen sezon Metz formasıyla 14 gol attı. Adeta zehir gibi bir golcü. İlk yarıda üçüncü bölgede çok fazla pas yaptık; daha fazla şut atmalıydık.
Montella, maça neden forvetsiz çıktı anlamakta güçlük çektim. Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Gürcistan karşısında hem de. Kenan Yıldız, Juventus'ta forvet arkası oynuyor. Barış Alper Yılmaz, sağ kanat oyuncusu. Arda Güler 10 numara. İlk yarıda forvet pozisyonunda oynayan Barış Alper, ikinci yarıda sağ kanada geçti. Arda Güler 10 numara pozisyonuna geçti. Aslında oyun başlangıcı da bu şekilde olmalıydı.
Maçın başında bizim yaptığımız iyi şeylere ikinci yarıda Gürcistan yapmaya başladı. Çok hızlı ataklar geliştirdiler. Özellikle Kvaratskhelia[1]Mikautadze ikilisi, kalemizi çok zorladı. İkinci yarının başında iki net pozisyona girdiler. Abdülkerim ve Samet birlikte iyi iş çıkardı bu iki tehlikeli pozisyonda. Gürcistan'ın hızını kestikten sonra Hakan Çalhanoğlu devreye girdi ve oyundan düşen takımımızı ayağa kaldırdı. Hakan'ın etkili bir serbest vuruşunu da Mamardashvili iyi kurtardı.
'Altın Çocuk' Arda Güler ne zaman sahneye çıkacak diye bekliyorduk. Gürcistan'ı çözmekte zorlanıyorduk. Elimizdeki olasılıklar bitmeye başlamıştı ki… Arda Güler sahneye çıktı. Tek kelimeyle muhteşem bir gol attı Arda Güler. Biz bu tür golleri Hagi'den sonra pek göremiyorduk. Arda Güler, Gürcistan kalesine bir füze gönderdi. Bir anda tüm dünya kırmızı-beyaz oldu. İyi oynadık. Çok güzel iki gol attık. Haklı bir galibiyet aldık. Bizim Çocuklar, Almanya'da EURO 2024'e zaferle başladı.
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