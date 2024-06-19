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Bayram gibi bayram

A Milli Takımımız, EURO 2024’e galibiyetle başladı. Gürcistan’ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, tüm ülkeyi sevince boğdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Bayram gibi bayram

Muhteşem zafer... A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında dün Gürcistan'la karşılaştı. Signal İduna Park'taki mücadelede tribünler kırmızıya boyandı. Taraftarının gücünü arkasına alan ay-yıldızlılar, maça harika başladı, oyunu rakip kaleye yıktı, sağlı sollu ataklarla gol aradı. O aradığımız, beklediğimiz gol, 25'te Mert Müldür'le geldi. Bu golden 7 dakika sonra Gürcistan Mikautadze'yle beraberliği yakaladı. Bu şok sonrasında bir süre oyundan düşsek de toparlandık ancak soyunma odasına beraberlikle girdik.

SON SÖZ KEREM'DEN

Ay-yıldızlılar, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başladı. Rakibini yarı alanına hapseden milliler, Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı muhteşem ötesi golüyle yine öne geçti. Gürcistan son anlarda yüklendi. İki topları direkten döndü. Ancak son sözü 85'te Kenan'ın yerine oyuna giren Kerem Aktürkoğlu söyedi. 90+7'de topu önünde bulan Kerem 70 metre sürdü ve skoru tayin etti: 3-1. Bizim Çocuklar, Kurban Bayramı'nda EURO 2024'e zaferle başladı ve çifte bayram yaşattı.

SAMET AKAYDIN DUVAR ÖRDÜ

Vıncenzo Montella, Gürcistan karşısında Abdülkerim'in partneri olarak Samet Akaydin'e şans verdi. 11 açıklandığında Samet'i görenler sosyal medyada İtalyan hocayı eleştirdi. Ancak Samet, sergilediği performansla bu eleştirilere net yanıt verdi. Savunmada muhteşem işler yapan tecrübeli stoper, Kvara'ya da birçok pozisyonda geçit vermedi. Samet asıl hamlesini 90+6'da yaptı. Gürcistan'ın atağında skor 2-1'ken çizgiden kafasıyla topu çıkaran Samet, mutlak golü önledi ve galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

2008 RUHU ÇOK ÖNEMLİ

Maçın en çok koşan ismi olan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, 2008 ruhuna vurgu yaptı. Çalhanoğlu, "Son ana kadar inandık. 3-1 galibiyet, ilk maç istediğimiz gibi oldu. Mert ve Arda adına çok mutluyum. Çok önemli goller. Önemli olan golü atan değil takımdır. Herkes çok iyi mücadele etti. 2008 ruhu bizim için çok önemli" dedi

GOLDE BÜYÜK HATA YAPTIK

Milli takımımız Mert Müldür ile öne geçtikten sadece 7 dakika sonra kalesinde golü gördü. Gürcistan Mikautadze'nin sayısıyla 32'de dengeyi yakaladı. Ancak yediğimiz bu golde, oyuncularımızın yaptığı hatalar göze çarptı. Mert Günok, yavaş gelen topu kapadığı köşeden kurtaramadı. Kochorashvili'nin pasında Abdülkerim, Hakan ve Orkun'un Mikautadze'nin boş bırakması eleştirildi. "Böyle gol mü yenir?" yorumları yapıldı. Teknik direktör Montella da oyuncularını savunmada daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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