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Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ten A Milli Takım'a sunum

Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Millî Takımımızın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 12:24
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Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ten A Milli Takım'a sunum

Gözübüyük'ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı. Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sunumun ardından Gözübüyük'e A Millî Takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti.

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