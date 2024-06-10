Haberler A Milli Futbol Takımı Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil oldu!

Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 10:56
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Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

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