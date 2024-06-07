Stratejimiz hazır

TFF 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı, Riva'da düzenlendi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının başkan ve yöneticileri ile basın mensupları katıldı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Artık Türk futbolunun stratejik planı var. Günü değil geleceği kurtarmak için 13 Ocak 2023 tarihinde Türk futbolu stratejik planı hazırlığı için startımızı verdik. Stratejik planı olmayan dünyadaki üç federasyondan birisi olarak hedefe giden yolda stratejinin öneminin altını çizerek başladık. Büyük futbol ailemizin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla 1,5 senedir çalıştaylar düzenledik. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine bütüncül ve kapsamlı bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ortak çalışma kültürü ve ortaya koyduğumuz strateji ile birleştirdiğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir" dedi.

GELECEĞİ PLANLAYAN FEDERASYON

Hangi alanda olursa olsun devamlılığın esas olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, "The Game Plan mottosu ile 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk çalıştayımızdan bugüne kadar 1,5 yılda tam 42 aktif katılımlı çalıştay düzenledik. Futbolun geleceğini kolektif bir ruh ile hep birlikte yazdığımız 2024-2028 strateji raporumuz ile artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var. Her konuşmamda sık sık altını çizdiğim gibi 'Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir'. Hangi alanda olursa olsun süreklilik esastır. Bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gelecekte Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan federasyon" ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞMEYİ BAŞLATTIK

Mehmet Büyükekşi, ülke olarak hem kulüp hem de milli takımlar bazında yükselişe geçtiklerini söyleyerek, "Bu çalışmalarımızla Türk futbolunun yayın ve sponsorluk gelirlerinin de yeniden yükseliş trendine geçmesini sağladık. Kulüplerimiz UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Yine A Milli Futbol Takımımız da FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti. Türkiye yüzyılının dijitalleşme projeksiyonu ile Türk futbolunun da dijitalleşme sürecini başlattık. Stratejik planımızın uygulanması, hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve devamlı olması için hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu görev ve sorumluluk bilinci ile Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu görevlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" diye konuştu.

KADIN FUTBOLU STRATEJİMİZ VAR

Büyükekşi, "Hakem akademisi, altyapı akademilerinde Türkiye modeli, futbol gelişim planı, Süper Lig A.Ş., Kadın futbolu stratejisi gibi projelerimizin yanı sıra milli takımlarda yapılanmamız, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapma haklarını kazanmamız meşakkatli çalışmalarımızın sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR YOLA ÇIKILDI

Futbol ailesinin içinde yetişmiş birisi olarak futbolumuzun stratejik planının sunulması çok önemli. Benden önceki bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde ele alınan bu projenin bugün icraata geçirilmesi önemli. Arkadaşlarımız çalıştılar ve Türk futbolu için çok önemli bir yola çıkıldı. Cumhurbaşkanımızın çalışmaları sonucunda ülke genelinde spor ve özellikle futbol da büyük atılımlar yapıldı.