Haberler A Milli Futbol Takımı İtalya 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bologna'da gol sesi çıkmadı!

İtalya 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bologna'da gol sesi çıkmadı!

Son dakika spor haberi: Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile hazırlık maçı yaptı. Bu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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İtalya 0-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bologna'da gol sesi çıkmadı!

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı Renato Dall Ara Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Gishamer yönetti. Sebastian Gishamer'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yaptı. A Milli Futbol Takımı sahaya "Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız" ilk 11'iyle çıktı. İtalya ise "Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui" kadrosuyla yeşil zeminde yer aldı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

OZAN KABAK DEVAM EDEMEDİ

Milli futbolcu Ozan Kabak, Retegui ile girdiği ikili mücadelenin ardından dizinde yaşadığı problem sebebiyle oyuna devam edemedi. Mücadelenin 42'nci dakikasında sedyeyle kenara gelen Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

SEMİH KILIÇSOY VE OĞUZ AYDIN İLK KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy ve Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın, İtalya karşısında ilk kez A milli formayı giydiler. Oğuz Aydın karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46'ncı dakikada yerini Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Semih Kılıçsoy ise 82'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

MONTELLA, MİLLİ FORMAYLA İLK MAÇA ÇIKTIĞI STADYUMDA

Vincenzo Montella İtalya Milli Futbol Takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında Renato Dall Ara Stadyumu'nda giydi. Montella, 25 yıl sonra aynı stadyumda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak ülkesi İtalya'ya rakip oldu.

SIRADAKİ RAKİP POLONYA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, sıradaki maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile karşılaşacak. Polonya-Türkiye karşılaşması, PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

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