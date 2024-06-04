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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..."

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile Bologna'da hazırlık maçına çıktı. Zorlu mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 00:42
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..."

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile Bologna'da hazırlık maçına çıktı. Zorlu mücadele 0-0'lık skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Güzel akşamların böyle bir kötü hatıraları olabilir. Ozan için iyi hissiyatlarımız yok. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum.

Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz.

Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek.

Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler.

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