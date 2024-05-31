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A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 23:06
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A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 hazırlıkları sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Isınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanında ise pas organizasyonları yapıldı. Taktik ve rondo çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da İtalya ve 10 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak.

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