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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:47
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

A Milli Takım'da EURO 2024 heyecanı yaşanırken teknik direktör Vincenzo Montella'da dikkat çeken açıklamalar geldi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Çok yakın zamanda önemli günler bekliyor. Türkler tüm kalpleriyle destek verecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu ülkenin gurur kaynağı olacağız.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

İtalya'da bu tip turnuvalarda herkes tek bir bayrak altında birleşir, Türkiye'de de böyle olacak. Çok büyük bir aidiyet duygusu var, biz de bunu sahaya taşıyacağız.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

"85 MİLYON TEKNİK ADAM OLUR"

Vincenzo Montella kadro konusunda işinin kolay olmadığına vurgu yaparken "EURO 2024 gibi turnuvalarda 85 milyon teknik direktör oluyor.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

Bu bizi gülümsetiyor ancak sahadaki seçimlerde özgür bir şekilde karar vereceğim. Profesyonellikle, sorumlulukla ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım." dedi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."

"HEYECANLIYIM, MOTİVEYİM!"

49 yaşındaki başarılı teknik adam "Çok heyecanlıyım ve çok da motiveyim. Bizim tarafımızda çok büyük bir aidiyet ve ulusal gurur duygusuyla hareket edeceğiz.

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