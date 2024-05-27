A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan flaş sözler! "Sahada seçeceğim futbolcular..."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...
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"85 MİLYON TEKNİK ADAM OLUR"
Vincenzo Montella kadro konusunda işinin kolay olmadığına vurgu yaparken "EURO 2024 gibi turnuvalarda 85 milyon teknik direktör oluyor.
Bu bizi gülümsetiyor ancak sahadaki seçimlerde özgür bir şekilde karar vereceğim. Profesyonellikle, sorumlulukla ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım." dedi.
"HEYECANLIYIM, MOTİVEYİM!"
49 yaşındaki başarılı teknik adam "Çok heyecanlıyım ve çok da motiveyim. Bizim tarafımızda çok büyük bir aidiyet ve ulusal gurur duygusuyla hareket edeceğiz.
Sadece maçlarda değil, sürecin her anında böyle olacak. Hazırlık süreci de oldukça önemli." diyerek sözlerini noktaladı.
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