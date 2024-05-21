Haberler A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak

Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, EURO 2032'de hedefin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:13
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Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yer aldığı toplantıda konuşan Büyükekşi, "2032 ile ilgili hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. Şu anda milli takımımızda çok genç oyuncularımız var, başta Arda Güler olmak üzere, yine Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, son milli takıma çağrılan Can Uzun, yine milli takıma çağrılan Semih Kılıçsoy... Bu oyuncular 18 yaşında. Şu anda 8 yıl var 2032 Avrupa Şampiyonası'na. 8 yıl sonra bu oyuncular 26 yaşında olacak. Tam da tecrübe açısından, büyük takımlarda oynamaları açısından. Sadece 4 oyuncu değil, 20-22-24 yaşlarında oyuncularımız var. Diğer taraftan biliyorsunuz futbolla ilgili altyapıya çok önem veriyoruz. Bir taraftan Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirdik. Süper Lig'deki tüm takımların altyapılarının hoca eğitimlerini tamamladık. Her birinde 11 hoca eğittik. Bugün 15 yaşında olanlar da 2032'de 22-23 yaşında olacak. Önümüzdeki yıl yabancı sayısını 12'ye düşürdük, 14 Türk oyuncu olacak. Lig uzun bir maraton, Avrupa kupası var, Türkiye Kupası var, Süper Lig var.3 kulvarda mücadele ediyor takımlar. Geniş kadro ihtiyaçları var, onu da altyapıdan tamamlamaları için bu yolu seçtik. 5-6 tane altyapıdan oyuncuyu a takıma alabilirler. BAL, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig'de 23 yaş altı 45 dakika zorunluluğu getirdik. A Milli Takımımız, Avrupa'nın en genç milli takımı; Süper Lig, Avrupa'nın en yaşlı ligi. Hedefimiz bir yandan altyapı bir yandan yeni transferlerin genç olması. İnşallah bu yolda verdiğimiz çabalar, bu sene göstereceğimiz başarı bize büyük katkı ve motivasyon sağlayacak. Hocamıza, oyuncularımıza, teknik ekibimize inanıyoruz. Allah inşallah işimizi rast götürür, iyi bir başarı gösteririz EURO 2024'te." ifadelerini kullandı.

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