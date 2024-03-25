Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımız Avusturya'ya hazır!

A Milli Futbol Takımımız Avusturya'ya hazır!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile deplasmanda özel maçta karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 14:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımımız Avusturya'ya hazır!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, BVSC-Zuglo Kulübünün tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenmana aday kadroda yer alan oyuncuların tamamı katıldı.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Montella'nın ısınma sırasında oyuncularına oynattığı oyun eğlenceli geçti. Isınmanın ardından futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 17.30'da Budapeşte'den kalkacak uçakla Viyana'ya hareket edecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak.

DİĞER
Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...
Başkan Erdoğan'dan Tokat Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri"
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Türkiye yorumu! "EURO 2024'te..."
A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında!
Az önce deprem mi oldu? 25 Mart AFAD, Kandilli son depremler listesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri" Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri" 13:05
Beşiktaş scout ekibine 2 takviye! Beşiktaş scout ekibine 2 takviye! 12:28
Almanya - Hollanda maçı ne zaman? Almanya - Hollanda maçı ne zaman? 12:16
Flaş Türkiye yorumu! "EURO 2024'te..." Flaş Türkiye yorumu! "EURO 2024'te..." 11:58
A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında! A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında! 11:52
Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman? Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman? 11:51
Daha Eski
Macaristan - Kosova maçı ne zaman? Macaristan - Kosova maçı ne zaman? 11:26
Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer... Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer... 11:23
İngiltere - Belçika maçı ne zaman? İngiltere - Belçika maçı ne zaman? 11:21
Fırtına'da Pepe bekleneni veremedi! Fırtına'da Pepe bekleneni veremedi! 11:17
O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi 10:58
"Beni en çok zorlayan isimler..." "Beni en çok zorlayan isimler..." 10:21