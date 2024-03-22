Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan - Türkiye hazırlık maçı CANLI İZLE

Macaristan - Türkiye hazırlık maçı CANLI İZLE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuva hazırlıkları kapsamında Macaristan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 23:10
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Macaristan - Türkiye hazırlık maçı CANLI İZLE

2024 yazında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu turnuvanın hazırlıkları kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

Puskas Arena'daki mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalıyor.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Macaristan: Gulacsi, Lang, Balogh, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.

Türkiye: Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan, İsmail, Hakan, Orkun, Yunus, Kenan, Enes.

ARDA GÜLER VE ENES ÜNAL YENİDEN KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler, uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Geçtiğimiz sezon takımında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile Bursa'da oynanan karşılaşmada görev almıştı. Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de uzun sürenin ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Yeni takımında yaşadığı sakatlıklar sonrasında milli takım formasından da uzak kalan 19 yaşındaki genç yıldız, 9 aylık aranın ardından milli takıma döndü. Arda Güler son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

ADAY KADROYA SON OLARAK ABDÜLKERİM BARDAKCI EKLENDİ

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya son olarak dün akşam Abdülkerim Bardakcı dahil edildi. Daha önce Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmasının ardından yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın çağırılmıştı. Bu iki ismin ardından Abdülkerim Bardakcı da Macaristan ve Avusturya maçının kadrolarına dahil edildi.

İKİ RAKİP DE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Milli takımın hazırlık maçlarındaki rakipleri Macaristan ve Avusturya, Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Elemeleri namağlup şekilde bitiren Macaristan, şampiyonada İsviçre, Almanya ve İskoçya ile mücadele edecek. Şampiyona elemelerini ikinci sırada tamamlayan Avusturya ise Hollanda, Fransa ve A Yolu Play-Off galibi ile karşı karşıya gelecek.

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