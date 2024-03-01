Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu
Son dakika spor haberi: İtalyan devlerinden Juventus'ta forma giyen A Milli golcümüz Kenan Yıldız, performansıyla göz kamaştırıyor. Dikkat çeken bir grafik sergileyen genç hücum oyuncusu, transferde Avrupa devlerini peşine taktı. Kenan Yıldız'ın bonservis rekoru kırarak transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
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Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet için devler sıraya girdi.
ARSENAL KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE
Premier Lig ekibi Arsenal'in Kenan'ı takibe aldığı ve transfer teklifi yapacağı iddia edilmişti.
Tuttosport daha önce Juventus'un Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro isteyeceğini yazmıştı.
Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.
TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR!
2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olmuştu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kenan Yıldız, bu rakamın üzerine çıkması halinde yeni rekorun sahibi olacak.
Sezon başı Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de Fenerbahçe'ye 20 milyon euro kazandırmıştı.
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