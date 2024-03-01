Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: İtalyan devlerinden Juventus'ta forma giyen A Milli golcümüz Kenan Yıldız, performansıyla göz kamaştırıyor. Dikkat çeken bir grafik sergileyen genç hücum oyuncusu, transferde Avrupa devlerini peşine taktı. Kenan Yıldız'ın bonservis rekoru kırarak transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:52
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Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Avrupa futbolunu gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Kenan Yıldız'a İngiltere'den büyük ilgi var.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

A Milli Takım'ın önemli oyuncularından olan genç golcü, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Gelecek sezon Federico Chiesa'yı Chelsea'ye satmaya hazırlanan İtalyan devinin bu nedenle Kenan'ı kadroda tutacağı belirtilmişti.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet için devler sıraya girdi.


Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

ARSENAL KENAN YILDIZ'IN PEŞİNDE
Premier Lig ekibi Arsenal'in Kenan'ı takibe aldığı ve transfer teklifi yapacağı iddia edilmişti.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Tuttosport daha önce Juventus'un Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro isteyeceğini yazmıştı.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR!
2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olmuştu.

Kenan Yıldız rekorla transfer oluyor! İtalyanlar duyurdu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kenan Yıldız, bu rakamın üzerine çıkması halinde yeni rekorun sahibi olacak.

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