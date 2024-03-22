Haberler A Milli Futbol Takımı Montella: İyi bir sınav olacak!

Montella: İyi bir sınav olacak!

Macaristan sınavı öncesi konuşan Montella, Semih ve Ahmet Kaplan’ı neden Ümit Milli’ye yolladığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Montella: İyi bir sınav olacak!

A Milli Takımın bugünkü Macaristan maçı öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Montella; "Macaristan iyi bir sınav olacak. Rekabeti yüksek bir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Şehir ve stadın güzel olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarfetti. İtalyan teknik adam, Semih Kılıçsoy ve Ahmet Kaplan'ın kadrodan çıkarılması hakkında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fır- Montella: Orada daha şans bulacaklar. sat bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

'Zor rakipler tercih ettik'

Teknik Direktör Montella, "Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek. Hazırlık maçlarında rekabeti yüksek maçlar oynamak istedik. Gelişmek ve takımı görmek için bu maçlar önemli" dedi.

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