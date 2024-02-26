Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu. Bellingham'lı İngiltere, Mbappe'li Fransa, Haaland'lı Norveç, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Messi'li Arjantin gibi birçok ülkenin yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı. İşte dünyanın en değerli milli takımları listesi...