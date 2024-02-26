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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

Son dakika spor haberi: Dünyanın en değerli 50 milli futbol takımı belli oldu. Bellingham'lı İngiltere, Mbappe'li Fransa, Haaland'lı Norveç, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Messi'li Arjantin gibi birçok ülkenin yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı. İşte o liste...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 17:15
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Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu. Bellingham'lı İngiltere, Mbappe'li Fransa, Haaland'lı Norveç, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Messi'li Arjantin gibi birçok ülkenin yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı.

İşte dünyanın en değerli milli takımları listesi...

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

50- JAMAIKA: 85.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

49- ARNAVUTLUK: 88.3 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

48- GİNE: 89.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

47- BOSNA-HERSEK: 91.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

46- BURKINA FASO: 99.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

45- DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 111.2 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

44- PARAGUAY: 129.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

43- SLOVENYA: 129.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

42- ÇEKYA: 131.5 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

41- MISIR: 135.6 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

40- KAMERUN: 140.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

39- MALİ: 142.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

38- MACARİSTAN: 150.1 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

37- GÜRCİSTAN: 152.1 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

36- YUNANİSTAN: 160.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

35- RUSYA: 164.1 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

34- İRLANDA: 165.9 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

33- SLOVAKYA: 167.9 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

32- GALLER: 183.3 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

31- CEZAYİR: 190.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

30- İSKOÇYA: 192.9 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

29- GÜNEY KORE: 193 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

28- GANA: 196.1 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

27- KANADA: 197.05 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

26- POLONYA: 197.7 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

25- TÜRKİYE: 202.3 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

24- EKVADOR: 207.2 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

23- İSVİÇRE: 219.6 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

22- SENEGAL: 262.9 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

21- SIRBİSTAN: 272.2 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

20- AVUSTURYA: 276 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

19- HIRVATİSTAN: 298.2 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

18- JAPONYA: 318.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

17- UKRAYNA: 327.2 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

16- NİJERYA: 332 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

15- DANİMARKA: 333 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

14- FİLDİŞİ SAHİLİ: 334.5 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

13- NORVEÇ: 343.6 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

12- FAS: 347.6 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

11- BELÇİKA: 477.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

10- URUGUAY: 487.5 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

9- HOLLANDA: 503 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

8- İTALYA: 610.5 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

7- ALMANYA: 654 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

6- ARJANTİN: 791.7 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

5- İSPANYA: 902 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...

4- PORTEKİZ: 945.8 milyon Euro

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