Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye...
Son dakika spor haberi: Dünyanın en değerli 50 milli futbol takımı belli oldu. Bellingham'lı İngiltere, Mbappe'li Fransa, Haaland'lı Norveç, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ve Messi'li Arjantin gibi birçok ülkenin yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı Türkiye'nin yeri herkesi şaşırttı. İşte o liste...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
45- DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 111.2 milyon Euro
44- PARAGUAY: 129.8 milyon Euro
43- SLOVENYA: 129.8 milyon Euro
3- FRANSA: 1.06 milyar Euro
2- BREZİLYA: 1.09 milyar Euro
1- İNGİLTERE: 1.15 milyar Euro
DİĞER