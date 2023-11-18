Haberler A Milli Futbol Takımı Devir Panzeri

Devir Panzeri

Milliler, özel karşılaşmada Almanya'ya konuk olacak. Bugün 22.45'te Berlin'de Almanya'yla karşılaşacak Montella'nın öğrencileri, kazanarak EURO 2024 öncesi iddiasını göstermek istiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Devir Panzeri

Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası biletini garantileyen A Milli Futbol Takımı, bugün özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek.

ÇALHANOĞLU VE ÜNDER YOK

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda zirvede yer alan ay-yıldızlılar, salı günü Galler deplasmanında oynayacağı maç öncesi de önemli bir test sınavı vermiş olacak. Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir hava oluşan ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan ve Letonya'yı yenerek yakaladığı çıkışı bu akşam Almanya karşısında da sürdürmek istiyor. A Milli Takım'da zorlu mücadele öncesinde kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

27'NCİ KEZ RAKİP OLACAK

A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. Türkiye, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

SON RANDEVUMUZ 2020'DE

İki ülke A milli takımları arasındaki son mücadele 3-3 sona erdi. 7 Ekim 2020'de Köln'de oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlı ekip 3 kez geriye düşse de uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Milli takımın gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karaman attı. Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten geldi.

620 maçta 241 galibiyet

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 280'i özel toplam 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 847 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

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