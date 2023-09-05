Haberler A Milli Futbol Takımı Salih Uçan'dan Stefan Kuntz yorumu: Birbirimizi tanımıyorduk

Salih Uçan'dan Stefan Kuntz yorumu: Birbirimizi tanımıyorduk

Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Salih Uçan, A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Stefan Kuntz hakkında konuşan Salih Uçan, "İlk başta birbirimizi tanımıyorduk.Beşiktaş'ta iyi oynadıktan sonra milli takıma alınacağımı biliyordum ve şu anda Kuntz hoca ile de gayet iyi bir iletişimimiz var." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 18:28
Salih Uçan'dan Stefan Kuntz yorumu: Birbirimizi tanımıyorduk

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesindeki Riva kampında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası hedefine değinen Salih, "Sezona iyi başladım ve iyi devam ediyorum. Beşiktaş'ta ne kadar iyi oynarsam o kadar milli takıma geleceğimi biliyorum. Avrupa Şampiyonası var, kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." dedi.

"KUNTZ İLE ARAMIZ İYİ"

Stefan Kuntz ile iyi anlaştıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kuntz ile ilk başta birbirimizi tanımıyorduk. Beşiktaş'ta iyi oynadıktan sonra milli takıma alınacağımı biliyordum ve şu anda Kuntz hoca ile de gayet iyi bir iletişimimiz var." dedi.

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