Abdülkerim Bardakcı: İlk milli maçımda gol attım, çok mutluyum!

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

Milli Takım'ın maçtaki ilk golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı maçın ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah.

Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı.

