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Muhteşem zafer

Euro 2024 elemelerinde iki kez öne geçtiğimiz 10 kişi kalan Letonya’ya 90+4’te yakalandık. Santrayla ağları sarsan İrfan Can Kahveci’yle büyük bir sevinç yaşadık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Muhteşem zafer

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, Letonya deplasmanında son dakikaları heyecan kasırgasına sahne olan kritik bir zafere imza attı. Maça etkili başlayan Letonya, 10'da kalemizde büyük bir tehlike yarattı. Yaşanan karambolde, önce kaleci Mert ardından Abdülkerim topu çizgiden çıkardı. Şoku üzerinden atan 'Bizim Çocuklar' 22'de bir diğer stoperimiz Merih'in asistinde, ilk milli maçında gol siftahı da yapan Abdülkerim'le devreyi 1-0 üstün tamamladı.

SIRADA GALLER VAR
İkinci yarıda ise gol düellosu vardı. 51'de Emsis, hatamızı iyi değerlendirip eşitliği sağladı. 61'de Orkun'un pasıyla Cengiz'in sağdan vuruşuyla bir kez daha öne geçtik. 83'te Emsis'in kırmızı görmesiyle Letonya 10 kişi kaldı ve rahatladık derken, 90+5'te ceza sahasına gönderilen uzun topu Tobers filelerimize gönderdi ve buz kestik. Santrayla birlikte hareketlenen Barış'ın ortasında kaleciden seken topta İrfan Can ağlara sarsıp ülkemize muhteşem bir zafer yaşattı.

İLK İKİ ÇIKACAK
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak maçlarla bitecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar Almanya'da 10 şehirde düzenlenecek EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Letonya zaferini şu sözlerle değerlendirdi: Öldük öldük dirildik ama çok şükür İrfan Can bizi sevindirdi. Tam lider olduk derken golü yiyince moralimiz bozuldu. İrfan'ın golüyle mutlu olduk.

DAHA İYİ OLMALIYIZ
Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, öz eleştiride bulundu: Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız.

YOLCULUK BUGÜN
A Milli Takımımız, Letonya maçı sonrasında Galler ile oynayacağı karşılaşma için bugün saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Riga'dan Samsun'a geçecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 19 Haziran Pazartesi oynanacak Galler maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

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