Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok!

Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok!

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Letonya ile oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti. Bir daha böyle bir maç yaşarsak ilaç kullanmam gerekebilir." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 00:42
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu.

Milliler, karşılaşmayı İrfan Can Kahveci'nin 90+6'da attığı golle 3-2 kazanarak, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KUNTZ'UN SÖZLERİ:

"Letonya'nın nasıl futbol oynayacağını biliyorduk. Buna çok çalıştık. Buna rağmen yine de pozisyon bulabiliyorlar. İşin zor tarafı."

"Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti."

"İkinci golümüzü verebilirlerdi. O gol geçerli olsaydı oyun sakinleşecekti. Letonya'nın nasıl bir oyun oynayacağını biliyorduk. Fiziksel olarak güçlüler ve havadan oynuyorlar. İlk devrede oyuncularımız tam performansını yansıtamadı. Devre arasında bunu konuştuk."

"Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik."

"Hakan'ın benimle aynı fikirde olması önemli. Benim de bu durumu tekrar açıklamam gerekmiyor."

"Galler maçının da analizini yaptık. Bugünkü maçlarında da önemli bir oyuncuları kırmızı kart görmüş. Samsun'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Oranın atmosferinin ne kadar güzel olduğunu anlattılar. Şu an takımın ihtiyacı, kesintisiz bir destek görmek."

"Letonya'ya karşı zor kazandık, istediğimiz golleri atamadık. Farklı eleştiriler oluyor. Bu tarz konulara fazla girmemiz, ortam olarak geriyor. Galler maçı öncesinde, ne kadar önemli bir maçı kazandığımızı gördük. Bana hakarete varan eleştiriler oldu İrfan Can konusunda ancak milli bir oyuncunun eksiksiz desteklenmesi gerekiyor. Bu herkes için geçerli. Herkes bu oyunculara inanırsa, farklı skorlar alabiliiriz. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

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