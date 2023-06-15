Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Arda Güler sözleri!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



Kuntz'un sözleri;

7 oyuncumuz sonradan katıldı kampa. Uzun sezonun böyle dezavantajları oluyor. Dinlenmesi gereken oyuncularımız oldu ve biz de buna göre hazırlık yaptık.

Arda ile olan iletişimimiz diğer oyunculardan farklı değil. Şampiyonlar Ligi finali üzerine Hakan ile konuştuk. O seviyede oyuncular pozitif ve negatif konuları bir kenara bırakabiliyorlar. Arda Güler harika bir oyuncu. Son dönemde ciddi süre aldı ve iyi performanslar sergiledi. Geliştireceği şeyler var. Gelecekte Türkiye ve Türk Milli Takımı için kilit bir oyuncu olacaktır.

Değiştiremeyeceğim konular hakkında düşünmüyorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım.

Yaklaşık 20 aydır birlikte çalışıyoruz takımla. Son Letonya maçından farklı bir kalitede bir takım ortaya koyacağımıza inanıyorum.

"EKSİKLİK İSTER İSTEMEZ OLACAK"

Enes ve Cenk normalde as oynayan oyuncular. İster istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Daha önce böyle eksiklerimiz olduğunda diğer oyuncularımız onların eksiklerini kapattılar. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum.

Letonya'nın bir gelişim kat ettiklerini görüyoruz. Neleri iyi, neleri kötü yaptıklarını takımla birlikte analiz etmemiz gerekiyor. Bu tarz konuları takımla birlikte konuşmayı tercih ederim.