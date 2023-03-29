Haberler A Milli Futbol Takımı Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibine 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 08:58
Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - KURTARICILAR TAKIMLARINDA 11 DEĞİL

Avrupa'nın pas kalitesi ve deneyimi en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kolay değil…

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Son iki Dünya Kupası'nda da önce ikinci sonra da üçüncü oldular. Tüm bunlara rağmen oyuna çok iyi başladık.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

İlk 20 dakika çok iyi şeyler yaptık. Özellikle Cengiz ve Kerem'le yakaladığımız pozisyonlardan birini atabilsek sonuç farklı olabilirdi.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Hırvatistan gibi bir takıma karşı bunlardan birini atmak zorundasın. Atamadın mı rakip bir defa geldiğinde golü buluveriyor.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Şaka değil, Hırvatistan ilk yarıda iki defa geldi, ikisini de gol yaptı. Goller de buram buram tecrübe kokuyordu.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Aslında ilk golde tecrübeden evvel Ferdi'nin arkaya adamı kaçırışı var.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Fenerbahçe'den alışmış çizgi halinde oynamaya ama o anda Çağlar ofsaytı bozuyor ve ardından da ceza alanı içinde bilinçli ya da bilinçsiz paslaşmalarla Kovacic'in golü geliveriyor.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

İkinci golde de İsmail çıkarken kaptırdı, Modric, Perisic'i bıraktı, onun şutunda da kaleci Mert'ten dönen topu yine Kovacic tamamladı.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Bu golde de hatamız var. Mesela Merih Kovacic'i kovalasa kalecimizden dönen topa bu kadar rahat vuramayacak.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Tuhaf olan şu; son 20 dakikada oyuna Arda ve Barış Alper giriyor. Düşünebiliyor musunuz 80 milyonluk bir ülkenin kurtarıcı olarak oyuna soktuğu oyuncular kendi takımlarının ilk 11 oyuncusu değil.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Bu işte bir tuhaflık var. Eğer Arda ve Barış gibi isimlerden yararlanmak istiyorsan onları Ermenistan'da oynatacaksın.

Ahmet Çakar Türkiye - Hırvatistan maçını yorumladı

Şimdi hedef artık Galler. Hırvatistan bu grubun birincisi olur. Galler'den en az 4 puan almak zorundayız.

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