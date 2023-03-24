Avrupa’da en genci bizim çocuklar oldu

CIES, Avrupa'nın en genç ve yaşlı milli takımlarını sıraladı. Türkiye, UEFA'ya bağlı 55 ülke arasında Avrupa'nın en genç milli takımı olurken, dünya çapında ise 9. sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı, 15 Şubat 2022-15 Mart 2023 tarihleri arasındaki kadro tercihlerinde 25,07 yaş ortalaması yakaladı. Belçika, en yaşlı takım oldu.
CIES, Avrupa'nın en genç ve yaşlı milli takımlarını sıraladı. Türkiye, UEFA'ya bağlı 55 ülke arasında Avrupa'nın en genç milli takımı olurken, dünya çapında ise 9. sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı, 15 Şubat 2022-15 Mart 2023 tarihleri arasındaki kadro tercihlerinde 25,07 yaş ortalaması yakaladı. Belçika, en yaşlı takım oldu.