Kuntz'un kaleci tercihi netleşti! İşte Ermenistan maçı muhtemel 11'i

2024 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçlarının heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız da ilk maçına Ermenistan'la çıkacak.
2024 Avrupa Şampiyonası için grup eleme maçlarının heyecanı start aldı. A Milli Futbol Takımı'mız da ilk maçına Ermenistan'la çıkacak.
25 Mart Cumartesi günü Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Sanchez Martinez düdük çalacak. Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek.
Ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan'ı mağlup ederek eleme gruplarına galibiyetle başlamak istiyor.
Bu maçın ardından 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek milliler, ilk pencereyi kayıpsız geçmek amacında.
A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.
Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3. sırada kalmıştı.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesi teknik direktörü Stefan Kuntz'un kadro tercihi de merakla bekleniyor. Özellikle de Alman çalıştırıcının kaleci tercihi merak ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Alman teknik adam, herkesin merak ettiği sorunun yanıtını kafasında netleştirdi.
34 yaşındaki Mert Günok'la ilk kez milli takımda buluşan Kuntz'un, Mert'in performansını ve çalışmalardaki durumunu beğendiği belirtildi.
Ancak önceki karşılaşmalarda birinci kalecisi olan Uğurcan Çakır'dan da kolay vazgeçmediği ifade edildi.
Bu sezon inişli çıkışlı performansları olsa da son dönemde toparlayan Uğurcan ile takımda kaleci istikrarı yakalamak isteyen teknik ekip, deneyimli eldiveni yine bir adım önde tutuyor.
Öte yandan idmanların yıldızı Arda Güler'in de karşılaşmaya yedek başlaması ve skora göre oyuna girmesi bekleniyor.
Teknik direktör Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i şöyle:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun