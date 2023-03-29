Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.
İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.