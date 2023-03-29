Haberler A Milli Futbol Takımı Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takım'da teknik direktörü Stefan Kuntz eleştirilirken gündeme bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Milli takımın ikinci maçından puansız ayrılmasıyla birlikte Kuntz'un yerine o isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:36
Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

HIRVATİSTAN'A KARŞI 4. YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

BURSA'DA ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI

A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

TRİBÜNLERDEN TFF'YE TEPKİ

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

KUNTZ'A İSTİFA ÇAĞRISI!

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yoğun eleştiriye maruz kalarak isitafaya davet edildi.

Flaş iddia: A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un yerine Sergen Yalçın geliyor!

Sabah'ta yer alan habere göre karşılaşma sonrası ortaya çıkan bir iddiaya göre, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak ve yerine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın getirilecek.

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