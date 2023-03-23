Kardashian İstanbul’a

Milli Takımımızın Ermenistan ile oynayacağı maç öncesi Ermeni taraftarlardan esprili bir yorum geldi. Ünlü model Kim Kardashian'ın izlediği maçlarda Arsenal ve PSG kaybetti. Bir Ermeni taraftar ise Türkiye ile oynayacakları maç için, "Kardashian Türkiye-Ermenistan maçı için İstanbul'a gönderilsin ki Türkiye maçı kaybetsin" dedi.
Milli Takımımızın Ermenistan ile oynayacağı maç öncesi Ermeni taraftarlardan esprili bir yorum geldi. Ünlü model Kim Kardashian'ın izlediği maçlarda Arsenal ve PSG kaybetti. Bir Ermeni taraftar ise Türkiye ile oynayacakları maç için, "Kardashian Türkiye-Ermenistan maçı için İstanbul'a gönderilsin ki Türkiye maçı kaybetsin" dedi.