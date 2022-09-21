Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması!

Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak olan Lüksemburg maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın kadroya alınmamasıyla ilgili "Bu; bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kadroyu kurarken kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:25
Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak olan Lüksemburg maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar

STEFAN KUNTZ

Mayıs - Haziran ayında oynadığımız 4 maçı hangi kadroyla geçirseydim, o takımla devam etmek istedim.Sakatlık olmasaydı, yine o kadroyu koruyacaktım. Bir kitap oluşturmaya başladık, maçları izledik ve bu oyuncuları çağırmakta karar verdik.

Kadroda ve sahada otomatikleştirmeyi sağlamak istiyoruz. Takım ruhu da önemli. Birbirini bulmuş bir oyuncu grubuna sahibiz. Sakatlıklar olmasaydı eğer kadroyu hiç değiştirmeyecektik. Salih veya diğer oyuncuları almama sebebimiz bu.

Yardımcılarımla birlikte Süper Lig'deki hiçbir maçı kaçırmadık. Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Jorge Jesus, Ömer Erdoğan... Teknik direktörlerle görüştük ve onların da düşüncelerinin aynı olup olmadığını öğrenmek istedik.

Faroe Adaları takımında güçlü ve uzun oyuncular var. Tolga Ciğerci seçeneğimizin sebeplerinden biri de bu oldu.

Bu; bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken.

Uluslar Ligi bittikten sonra yeni hedeflerimizi daha net şekilde açıklayabilirim. Sizleri davet edip ilk yılımızın değerlendirmesini daha net rakamlarla sizlere aktarmak istiyoruz.

Benim için birinci öncelik UEFA Uluslar Ligi'ni en iyi şekilde bitirmek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ancak 2024 elemelerine olur da gidemezsek, bu bizim ikinci bir şansımız olacak.

Geleceğe doğru konuşmak gerekirse; 3 gün içinde 2 maçımız olacak. Kasım ayında yeni oyuncuları deneme imkanımız olacak. Güçlü rakiplere karşı oynayacağız. Birçok genç oyuncuyu da kadroya davet edip neler verebileceklerini göreceğiz.

OZAN KABAK

Geçen seneki ve bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak bir fark yok. Sadece tanıdığım bir lige geri döndüm, sonuçları gelmeye başlayınca da kendimi daha iyi hissediyorum.

Güzel başladım sezona Almanya'da. Hoffenheim'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir futbolcu olduğumu düşünen insanlar var, bu beni motive etti. Almanya Ligi'ne uygun olduğum için adaptasyon sürecimi hızlı atlattım.

İnşallah gol yemeden maçlarımızı kazanmaya devam ederiz ve bu seviyede olmayı hak etmediğimizi kanıtlamış oluruz.

Hocamız bize gol yemeden lider olarak gruptan çıkma hedefi koydu. Çok şükür bu hedefe ulaştık. Savunma oyuncusu olarak bu üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Aksine, daha çok motive oluyoruz.

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